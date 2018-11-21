Двух человек оштрафовали за оскорбление депутата Госдумы в соцсетях

В Ульяновске двух местных жителей признали виновными в оскорблении в комментариях в соцсети депутата Госдумы Владимира Шаманова.

Владимир Шаманов обратился в ульяновскую прокуратуру из-за комментариев в соцсетях, в отношении их авторов возбудили дело об административном правонарушении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В региональном ведомстве подтвердили, что каждому из обвиненных назначили наказание в виде 1 тыс. рублей.

Ранее прокуратура Ульяновской области сообщала, что в августе на страницах в одной из соцсетей была размещена не соответствующая действительности информация, а двое ульяновцев, комментирующие запись, оскорбили депутата Госдумы.

В отношении обоих авторов возбудили дела об административном правонарушении по статье «оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Владимир Шаманов с 2000 по 2004 годы был губернатором Ульяновской области, с 2009 по 2016 годы занимал пост командующего ВДВ России, в 2016 году стал депутатом Госдумы.