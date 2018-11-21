Родственники пациента в Иркутске избили медсестру

В терапевтическом отделении районной больницы города Усть-Кут родственники пожилой пациентки избили медсестру за отказ пустить их в палату к больной.

«Медсестру избили родственники одной из пациенток отделения – дочь и внучка. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга она госпитализирована в хирургическое отделение Усть-Кутской районной больницы, где в настоящее время проходит лечение», – сообщили в Минздраве.

Медсестра отказалась пускать дочь пациентки в палату в неустановленные часы, когда в отделении шли процедуры. Отказ женщина восприняла агрессивно: оскорбляла медработника, а потом попыталась догнать и ударить, пишет «Интерфакс».

На следующий день в отделение пришла внучка пациентки и избила медсестру. Отмечается, что пострадавшая является опытным сотрудником с 20-летним стажем.