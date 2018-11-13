Вадим Самойлов грубо ответил брату на слова о распаде «Агаты Кристи»

Один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов опроверг заявление своего брата Глеба о том, что коллектив распался из-за их любви к одной девушке.

«Глеб как всегда лжет. Мы полюбили не одну девушку, а одного парня. Больше я ничего сказать не могу, так как это не только моя тайна», – сказал музыкант, передает РИА «Новости».

Ранее Глеб Самойлов заявлял, что группа распалась, поскольку оба брата «полюбили одну девушку».

В 2016 году между братьями возник конфликт, Глеб Самойлов подал заявление в столичный Следственный комитет о возбуждении уголовного дела против Вадима по статье «Нарушение авторских и смежных прав».

Группа «Агата Кристи» распалась восемь лет назад, в этом году ей исполняется 30 лет.

Прощальный концерт коллектива состоялся в 2010 году на фестивале «Нашествие».