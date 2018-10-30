Экс-лидер «Агаты Кристи» назвал романтическую причину распада группы

Группа «Агата Кристи» распалась из-за девушки, признался один из основателей коллектива Глеб Самойлов.

Самойлов рассказал, что группа распалась потому, что они с братом Вадимом «полюбили одну девушку», передает НСН.

«Иные подробности пусть останутся за кадром. Поскольку мы оба женаты, мы с Вадимом скрывали это долгое время. Это реальная правда, именно она и привела к распаду «Агаты Кристи», – сказал он.

В 2016 году между участниками группы возник конфликт. Глеб Самойлов обратился в столичное управление Следственного комитета с заявлением о возбуждении уголовного дела против своего брата Вадима по статье «Нарушение авторских и смежных прав».

Российская рок-группа «Агата Кристи» отыграла прощальный концерт на музыкальном фестивале «Нашествие-2010».