На Украине подтвердили запрет США на передачу своего оружия «Азову»

Соединенные Штаты запретили Украине передавать американское оружие полку «Азов», сообщил заместитель командующего Нацгвардии Олег Кулик.

«Да, было такое решение. И мы выполняем договоренности с нашими американскими партнерами», – заявил Кулик в интервью «Украинским новостям».

Он добавил, что у нацгвардии достаточно своего оружия, чтобы полностью обеспечить подразделение.

«У них есть все необходимое для выполнения поставленных перед ними задач: и бронетехника, и минометы, стрелковое оружие, снайперские комплексы», – сказал он.

Напомним, в январе постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщал, что украинский батальон «Азов» получил американские противотанковые комплексы ТOW.

До этого палата представителей конгресса США закрепила в законопроекте об ассигнованиях Пентагону положение, запрещающее тратить средства, выделяемые Киеву по военной линии, на поддержку националистического батальона «Азов».