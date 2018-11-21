В доме ребенка челябинской колонии произошло массовое заболевание детей

В Челябинске восемь детей госпитализированы из дома ребенка женской колонии №5 с признаками ОРВИ, один малыш умер, сообщили в ГУФСИН по региону.

«С 14 по 18 ноября из дома ребенка женской колонии №5 Челябинска в городскую клиническую больницу №8 были госпитализированы шесть детей с подозрением на острое вирусное заболевание», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУФСИН.

По данным ведомства, еще двое детей с аналогичными симптомами доставлены в больницу 20 ноября.

Всем детям – более года, их состояние не вызывает опасений.

«Ранее 11 ноября в больницу был доставлен трехмесячный мальчик также с признаками ОРВИ, который 14 ноября в лечебном учреждении скончался», – сообщили в пресс-службе.

По факту смерти ребенка проводится проверка. В ГУФСИН отметили, что он родился в августе с экстремально низкой массой тела и постоянно находился в специализированных лечебных учреждениях. У матери ребенка есть несколько хронических заболеваний.

В доме ребенка колонии проводится санитарно-эпидемиологическая обработка.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина сообщила, что держит на контроле происходящее с детьми из женской колонии.

«Я на следующей неделе приеду в дом ребенка, будем смотреть, все ли необходимые меры там были приняты для предотвращения случившегося», – сказала она.