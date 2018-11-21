На Мосбирже исключили повторение финансового кризиса 1998 года

Финансовый кризис 1998 года не повторится, заявил управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич.

По его словам, «Россия извлекла очень важные уроки из 1998 года». Политика властей позволяет говорить о том, что повторения кризиса не будет, так как «экономика и рынок находятся в принципиально другом состоянии», заявил он.

Кроме того, Марич заявил, что российский рынок капитала даже под санкционным давлением находится в беспрецедентно хорошем состоянии, передает ТАСС.