ЦБ раскритиковал банки Китая за трактовку антироссийских санкций

Некоторые китайские коммерческие банки расширительно трактуют санкции третьих стран против России, заявил глава представительства ЦБ в Китае Владимир Данилов.

Данилов сообщил, что по этому вопросу ЦБ работает с Народным банком Китая, передает РИА «Новости».

По словам Данилова, в очередной раз ЦБ пришлось вмешаться два дня назад, когда «Банк России направил в Народный банк Китая соответствующее разъяснение». Китайский Народный банк довел разъяснения российской стороны до китайских коммерческих банков.

Данилов пояснил, что банки России не входят в санкционный список SDN. Санкции США против лиц, включенных в список, не распространяются на юридические лица, в которых эти люди работают, если в конкретных финансовых операциях фигуранты списка не представляют данные компании.

В сентябре сообщалось, что коммерческие китайские банки часто называют западные санкции в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков.