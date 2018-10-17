Россияне столкнулись с проблемами в банках Китая из-за санкций США

Антироссийские санкции осложняют работу Москвы не только с Западом, но и на рынках, считающихся свободными от этих рисков, в частности в Китае: в сентябре Москва поставила перед Пекином вопрос о трудностях при обслуживании российских клиентов в китайских банках.

Как следует из сентябрьского протокола заседания подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере между Россией и Китаем, стороны обсуждали «барьеры, препятствующие своевременному проведению межбанковских платежей и открытию корреспондентских счетов». По данным источников «Коммерсанта», представители России в ходе заседания настойчиво поднимали вопрос о том, что китайские банки блокируют или затягивают операции российских компаний. Представители Народного банка Китая в ответ оказались лишь «готовы продолжать» передавать коммерческим банкам КНР информацию «о характере действующих санкционных ограничений».

По словам источников, трудности возникают даже у тех юридических и физических лиц, которых санкции не коснулись. Представители трех российских и двух китайских банков, имеющих отделения в обеих странах, пояснили, что исходно проблема появилась после первых раундов санкций в конце 2014 года, к концу 2015 года ее удалось «более-менее решить» и до начала 2018 года ситуация оставалась стабильной. Однако уже с января–февраля, а особенно с мая она ухудшилась, особенно для компаний, которые попали в SDN-список США в апреле, в частности для структур Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга.

Московский представитель одного из крупнейших китайских госбанков полагает, что усугубление трудностей произошло в связи с «накоплением информации о санкциях». По его словам, каждый квартал российские дочерние структуры крупных китайских банков отправляют в головной офис в Пекине доклад об обновлениях в области санкционного режима. Документ изучается и рассылается по остальным дочерним отделениям как руководство к действию. Это, по словам источников, позволяет «соблюдать санкции в объеме необходимого минимума».

С американскими и европейскими контрагентами китайские банки из первой четверки совершают до 90% своих зарубежных операций, тогда как на РФ приходится лишь несколько процентов.

По данным источников, самые большие трудности у фигурантов SDN-списка. В частности, структуры Олега Дерипаски столкнулись с проблемами в проведении платежей через китайские банки в ходе закупок оборудования, горюче-смазочных материалов и комплектующих для автомобилей. Проблемы появились и у «Авиаэкспорта», который занимается поставками и обслуживанием авиатехники и оборудования, а также у АО «Би-энд-Би» (B&B, с China Construction Bank).