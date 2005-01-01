Банки Китая стали ссылаться на санкции при отказе клиентам российских банков

Коммерческие китайские банки часто называют западные санкции в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков, сообщил глава представительства ЦБ России в Китае Владимир Данилов.

Он назвал такой подход безосновательным, указав на проблему «расширенной интерпретации рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран» в отношении России, передает ТАСС.

Данилов пояснил, что санкции не предусматривают ограничений по платежам через банки, если речь не идет о конкретных лицах и организациях из черных списков.

Центробанки России и Китая предпринимают соответствующие меры, но все равно наблюдается «ужесточение требований со стороны китайских коммерческих банков на предмет соблюдения установленных процедур по зачислению на счета». В итоге платежи клиентов российских банков и платежи российским компаниям задерживаются.

Однако в целом «существующая финансовая структура позволяет обеспечивать потребности бизнеса», заверил Данилов. Он отметил «широкую корреспондентскую сеть, плавный рост расчетов в национальных валютах и достижение двустороннего финансового сотрудничества».

При этом масштабы расчетов в национальных валютах пока «не соответствуют потенциалу» экономических отношений России и Китая, сказал он.