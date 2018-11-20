Во время пластической операции в Москве пациентке пробили череп

Во время операции по коррекции носа в частной клинике пластической хирургии на юге Москвы пациентке пробили основание черепа.

С сильным кровотечением девушку госпитализировали в городскую больницу. В настоящий момент она находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщает Следственный комитет Москвы.

Следователи столицы возбудили уголовное дело в связи с оказанием услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья клиентов.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ходе расследования планируется допросить работников клиники. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, говорится в сообщении ведомства.