Жена Мамаева показала провокационную толстовку в поддержку футболиста

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана показала толстовку, которую планирует продавать в поддержку мужа; на ней надпись с фамилией спортсмена стилизована под аббревиатуру боев без правил MMA.

Фотографию с толстовкой Алана Мамаева опубликовала в своем Instagram, сделав репост с аккаунта разработчика одежды – djulisun85.

«С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов «мы не за насилие, мы за справедливый суд», – говорится в подписи к посту.

На самой толстовке красуется надпись MMAmaev & Kokorin, в букве «O» изображен стул, по всей видимости, символизирующий удар, обрушившийся на голову чиновника Минпромторга Дениса Пака.

На текущий момент бомбер доступен по размерам L и S, стоимость толстовки – 6 тыс. рублей.

В посте также отмечается, что «вырученные деньги будут отданы на благотворительность», поэтому ждать скидок и подарков не следует.

Напомним, Кокорин и Мамаев напали на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Им предъявили обвинения по двум статьям. Футболисты в данный момент находятся в следственном изоляторе Бутырка. Обвинение, ранее предъявленное спортсменам, может быть переквалифицировано.