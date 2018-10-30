Глава Карелии извинился за грубость в адрес жительницы региона

Глава Карелии Артур Парфенчиков извинился перед жительницей региона Анной Власовой, которой ранее грубо ответил в соцсети «ВКонтакте» на просьбу о строительстве детского сада.

Карельский поселок Суоеки лишился последних школы и детского сада, сообщает издание «Руна».

Власова решила пожаловаться губернатору, что ей негде оставить двоих детей, чтобы выйти на работу. Губернатор написал в ответ: «Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают».

На другое сообщение он написал: «Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают».

Парфенчиков сообщил, что уже принес женщине извинения, передает радио «Говорит Москва».

«Думал, наш конфликт исчерпан 4 сентября. С 4 сентября мы не общались. Моя страница для Анны по-прежнему открыта. Никаких черных списков нет для нее. Это был минутный эмоциональный срыв. Я себя не оправдываю. Но я тоже человек», – сказал глава республики.

Губернатор подчеркнул, что сам ведет свои аккаунты в соцсетях, «всегда открыт» и напрямую общается с жителями Карелии.

«Отвечать на подобные вопросы, как из поселка Суоеки, приходится часто. Хотя можно было бы поручить соцсети помощникам, но я предпочитаю лично общаться с людьми и обсуждать все проблемы напрямую, какими бы сложными и неудобными они не были», – подчеркнул Парфенчиков.

Он рассказал, что с Власовой «было долгое общение, она была у меня в друзьях», и общались они «по разным вопросам».

«По теме садика в личной переписке общались около недели. Данные фразы (выложенные в Сеть – прим. ВЗГЛЯД) вырваны из контекста большой переписки, в которой я пытался объяснить Анне причины закрытия и пути решения. Я уже не помню точно на какой почве у нас произошел конфликт. По-моему, Анна что-то написала в паблике. Не сдержался и допустил эмоциональную реакцию. Но был честен. Мы не можем построить там детский сад или открыть ясли для одного-двух детей, как того просят родители», – сказал губернатор.

Он объяснил, что прежнее здание детского сада было закрыто из-за аварийного состояния. Власова же согласилась возить детей в сад в районный центр.

Отмечается, что Парфенчиков дал поручение отремонтировать дорогу поселка Суоеки до районного центра. Работы будут завершены весной, когда сойдет снег.