Уровень смертности на Украине почти вдвое превысил рождаемость

Согласно официальным данным государственной службы статистики Украины, в стране уровень смертности почти вдвое превышает рождаемость.

«С января по сентябрь, по данным статистики, на 100 умерших приходится 59 новорожденных», – передает ТАСС сообщение госстата Украины.

Численность населения Украины на 1 октября составляет 42 млн 220 тыс. человек. Это меньше, чем в начале года, на 165,6 тыс. человек.

Реальная численность населения точно неизвестна, считают эксперты, указывая на то, что значительная часть украинцев выехала за пределы страны. Перепись населения так и не проведена – ее собирались провести еще в 2011 году, но постоянно переносили. Сейчас она назначена на 2020 год.

Первая и последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения составляла 48 млн 457 тыс. человек.

В августе украинские СМИ заявили, что через 200 лет украинцы могут вымереть как нация.