Верховный суд России отклонил жалобу «Победы» на размер бесплатной ручной клади

Апелляционная коллегия Верховного суда России признала законной перевозку бесплатной ручной клади, позволяющую пассажиру взять в салон ряд вещей сверх 5-килограммовой нормы.

«Решение суда признать законным, жалобу авиакомпании «Победа» оставить без удовлетворения», – огласил судья решение. Отменить данную норму требовала авиакомпания «Победа».

Таким образом, решение вступило в законную силу, передает ТАСС.

Вместе с тем, генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков сообщил, что не согласен с решением Верховного суда.

«Мы удивлены решением суда. Мы не можем исполнять действующее правило, которое мы оспариваем, и обеспечивать безопасность полетов. В суде мы наглядно продемонстрировали, что тот перечень вещей, который установлен правилами, невозможно перевозить в салоне воздушного судна», – заявил он, передает РИА «Новости».

По словам Калмыкова, компания подаст на решение апелляционной коллегии Верховного суда РФ надзорную жалобу.

«Если будет отказ по надзорной жалобы, мы будем вынуждены поменять правила перевоза ручной клади, мы с большой долей вероятности установим смешные габариты ручной клади, например 10 на 10 на 10 сантиметров, все остальное, сверх ручной клади, как и просит Минтранс, будем провозить», – заключил гендиректор компании.

Напомним, 31 июля президентом России Владимиром Путиным был подписан закон о бесплатном провозе ручной клади. До вступления в силу этих норм «Победа» взимала за ручную кладь дополнительную оплату.