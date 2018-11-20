Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Идлибе

Министры обороны Турции и России Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили работу по демилитаризированной зоне в Идлибе.

«Рады приветствовать вас в Сочи. Вынуждены были пригласить вас, так как складывающаяся обстановка в Сирии требует нашего незамедлительного решения и обсуждения тех вопросов, которые назрели», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.

По его словам, динамика, которую стороны набрали после подписания документов в Сочи по Идлибу, «требует поддержки, чтобы, не сбавляя темпа, решить оставшиеся вопросы».

Ранее Москва и Анкара определили границы демилитаризованной зоны, создаваемой в сирийской провинции Идлиб. К концу месяца из демилитаризованной зоны в Идлибе выведено более 2 тыс. 450 боевиков незаконных вооруженных формирований и 206 единиц различной боевой техники.