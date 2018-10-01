Россия и Турция определили границы демилитаризованной зоны в Идлибе

Москва и Анкара определили границы демилитаризованной зоны, создаваемой в сирийской провинции Идлиб, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Границы демилитаризованной зоны уже определены», – сказал Вершинин, добавив, что в настоящее время налажены «очень хорошие контакты, взаимодействие, связи между военными Турции и России».

Дипломат также отметил, что Турция серьезно занимается вопросом размежевания оппозиции и боевиков в сирийском Идлибе, передает РИА «Новости».

«По документу большие задачи возлагаются на турецкую сторону. Через свои контакты, а они у нас хорошие – и по линии военных, и по дипломатической линии, мы знаем, что турецкая сторона этим серьезно занимается», – сказал Вершинин.

По его словам, после размежевания террористов и вооруженной оппозиции в сирийском Идлибе боевики должны будут уйти вглубь этой провинции.

Вершинин отметил, что сейчас меморандум России и Турции по Идлибу «стал важной вехой». «Он сейчас выполняется. Атмосфера во многом поменялась к лучшему. Есть возможность не только снизить страдания людей в Сирии, прежде всего в Идлибе, ... но и в целом создать условия для активизации политического процесса», – заявил Вершинин.

На прошлой неделе президент Сирии Башар Асад заявил, что истерия западных стран вокруг ситуации в Идлибе обусловлена тем, что победа в этой провинции сирийских правительственных сил станет судьбоносной.

Ранее коалиция «Фронт национального освобождения» (ФНО), объединяющая отряды так называемой вооруженной оппозиции, объявила о начале вывода тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в районе сирийской провинции Идлиб.

Москва предупреждала, что боевики, которые откажутся сложить оружие, будут уничтожены.