Москва назвала цель соглашения с Турцией по Идлибу

Главная цель договоренностей по сирийскому Идлибу заключается в ликвидации террористического очага; боевики, которые откажутся сложить оружие, будут уничтожены, сообщил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку, замглавы МИД Михаил Богданов.

Богданов в кулуарах Международного форума «Диалог цивилизаций» сообщил, что Россия и Турция продолжают контакты по Идлибу в рамках договоренностей от 17 сентября. «Надо уточнять детали у наших военных, которые находятся в тесном контакте с Анкарой. Я думаю, работа идет, будем надеяться на то, что все, что было согласованно в меморандуме в Сочи будет реализовано», – приводит его слова РИА «Новости».

Спецпредставитель главы российского государства подчеркнул, что договоренности по Идлибу носят временный характер, а их окончательной целью является «ликвидация террористического очага в Сирии вообще и в районе Идлиба в частности, установление единства и суверенитета, территориальной целостности государства».

По его словам, договоренность по сирийскому Идлибу хотелось бы реализовать быстрее, но важно действовать взвешенно, избегая потерь среди мирного населения.

Ранее президент России Владимир Путин выражал надежду на то, что в Сирии не будет никаких крупномасштабных действий, так как «бои ради боев не нужны».

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее объявил, что новой военной операции в Идлибе не будет.