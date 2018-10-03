Путин высказался против «боев ради боев» в Сирии

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в Сирии не будет никаких крупномасштабных действий, так как «бои ради боев не нужны».

Он добавил, что Россия солидарно работает с Турцией по урегулированию ситуации в Сирии. По словам президента России, Москва видит, что Анкара свои обязательства выполняет. Путин отметил, что совместные российско-турецкие мероприятия в Сирии, в том числе патрулирование, продолжатся, передает РИА «Новости».

В то же время Путин указал на то, что со стороны террористов, сосредоточеннных в Идлибе, участились обстрелы по Алеппо и нападения на аэродром «Хмеймим».

Президент России указал, что видит перспективы для активизации политического процесса в Сирии на основе резолюции 2254 Совбеза ООН. Работу по предоставлению гумпомощи в Сирии он призвал деполитизировать.

«Нельзя делить население Сирии в зависимости от их места проживания», – заметил президент.

Вместе с тем Путин указал, что Австрия готова подключиться к гуманитарным акциям в поддержку населения Сирии.

«Важно, чтобы любая помощь оказывалась по согласованному с законными властями каналу и распространялась на все районы, пострадавшие в результате террористической агрессии и гражданской войны», – заявил он.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в свою очередь заявил, что Россия несет ответственность за урегулирование конфликта на Украине и в Сирии. Он выразил надежду на то, что из Сирии удастся вывести все иностранные войска, в том числе иранские.

При этом он заявил, что Евросоюз уже оказывает поддержку в восстановлении Сирии, однако ее нужно усиливать.

В воскресенье глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил о праве Сирии на военную операцию в Идлибе, если проблему этого региона не удастся решить мирным путем.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее объявил, что новой военной операции в Идлибе не будет.