Сирийские боевики объявили о начале вывода тяжелых вооружений из Идлиба

Коалиция «Фронт национального освобождения» (ФНО), объединяющая отряды так называемой вооруженной оппозиции, объявила о начале вывода тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в районе сирийской провинции Идлиб.

Представитель ФНО Наджи Мустафа утверждает, что Фронт начал выводить тяжелую военную технику из демилитаризованной зоны, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

При этом он подчеркнул, что коалиция собирается оставить в Идлибе блокпосты с другим вооружением.

Сообщения о выводе военной техники из идлибской демилитаризованной зоны также подтвердил представитель группировки «Фейлак аш-Шам», входящей в состав ФНО, уточнив, что речь идет о пусковых установках и гранатометах.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров констатировал, что процесс вывода террористических группировок и отвод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Идлибе идет, договоренности с Ираном и Турцией выполняются.

Тем не менее, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку, замглавы МИД Михаил Богданов предупредил, что боевики, которые откажутся сложить оружие, будут уничтожены.