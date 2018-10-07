Асад объяснил истерию Запада вокруг Идлиба

Истерия западных стран вокруг ситуации в Идлибе обусловлена тем, что победа в этой провинции сирийских правительственных сил станет судьбоносной, заявил президент Сирии Башар Асад.

«Истерия западных стран, наблюдавшаяся в последнее время в связи с битвой за Идлиб, связана с ее судьбоносным характером для них, так как победа сирийцев в ней приведет к крушению их планов относительно САР», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на сирийское национальное информационное агентство SANA.

Асад подчеркнул, что в Идлибе, как и в других провинциях, остающихся под контролем террористов, должен быть восстановлен контроль государственных властей.

Сирийский президент отметил, что необходимо сконцентрироваться на устранении последствий войны.

Ранее коалиция «Фронт национального освобождения» (ФНО), объединяющая отряды так называемой вооруженной оппозиции, объявила о начале вывода тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в районе сирийской провинции Идлиб.

Москва предупреждала, что боевики, которые откажутся сложить оружие, будут уничтожены.