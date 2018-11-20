В Краснодаре разбираются с найденными в лесу вакцинами

В соцсетях появились фото найденных в лесу коробок с вакциной «Совигрипп» в Краснодаре, руководство города пытается выяснить, как они попали в лесную зону.

В одном из краснодарских пабликов «ВКонтакте» опубликовали фотографии выброшенных в лесу вакцин, предположительно, купленных по государственному заказу, передает РИА «Новости».

В мэрии города заявили, что закупка этой вакцины проводилась для поликлиник Краснодарского края, о чем свидетельствует маркировка на упаковках.

В медицинских учреждениях города провели ревизию по остаткам вакцины, по итогам которой должно было проясниться происхождение коробок в лесу, пояснили в администрации Краснодара.

«Проверили всю вакцину, проверка завершена. Проверка показала, что в поликлиниках города пропажа отсутствует», – сообщили в мэрии, передает ТАСС.

В пресс-службе компании «Нацимбио» (предприятие входит в госкорпорацию Ростех – прим. ВЗГЛЯД) заявили, что препарат «Совигрипп» передали 8 ноября двум медицинским учреждениям.

В пресс-службе Ростеха пояснили, что вакцины были произведены компанией «Микроген», входящей в состав «Нацимбио», и заказ был полностью поставлен заказчику.

Источник агентства сообщил, что количество найденной вакцины – это почти 500 противогрипповых доз.

«Совигрипп» включает в себя антигены вируса гриппа типов A и B, ее можно применять для детей в возрасте от шести месяцев и беременным женщинам во втором и третьем триместре.

Состав штаммов ежегодно меняется по рекомендациям ВОЗ и комиссии по гриппозным вакцинным и диагностическим штаммам минздрава России. Эта вакцина является одной из самых массовых и доступных препаратов в стране.