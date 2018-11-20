Названы сроки первого полета с использованием российского гибридного двигателя

Первый полет с новым 500-киловаттным гибридным авиадвигателем запланирован на 2019 год, сообщил генеральный директор ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт им. Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов.

Дутов рассказал, что был разработан «500-киловаттный электричпский двигатель», и уже в 2019 году в институте надеются «провести первый полет», передает ТАСС.

Отмечается, что «это гибридный двигатель», который опережает «таких конкурентов, как Siemens, Airbus».

Напомним, в августе назывался срок создания в России демонстратора гибридного авиадвигателя.