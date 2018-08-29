Назван срок создания в России демонстратора гибридного авиадвигателя

До конца 2019 года в России планируется создать демонстратор гибридного авиадвигателя, сообщил источник в авиационной отрасли.

Гибридная силовая установка является сочетанием газотурбинного двигателя и электродвигателя. Она позволит использовать аккумуляторные батареи в случаях, когда нужна повышенная мощность, передает РИА «Новости».

Гибридная силовая установка увеличивает ресурс газотурбинного двигателя, уменьшает расход топлива, снижает уровень вредных выбросов. Взлетная масса воздушного судна снижается, а длительность и дальность полета растут.

В середине августа сообщалось, что внешний облик многовинтового вертолета с гибридной силовой установкой разработают в России до конца 2018 года.