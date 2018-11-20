Психологи стали участниками массовой драки со стрельбой в Москве

В Москве четверо студентов-психологов вступили в драку с приставшими к ним прохожими, началась стрельба.

Инцидент произошел около дома № 15 на Бобруйской улице вечером в понедельник, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы.

К четверым студентам пристали несколько прохожих, началась драка. Кто-то из нападавших начал стрелять, предположительно, из травматического пистолета.

Через некоторое время нападавшие скрылись. Четверо студентов с травмами доставлены в больницу.

Полицией возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В октябре в ходе массовой драки в Центральном районе Санкт-Петербурга был убит мужчина, еще один человек госпитализирован с ножевым ранением.