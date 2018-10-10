Массовая драка с убийством из-за неразделенной любви произошла в Петербурге

Мужчина был убит в ходе массовой драки в Центральном районе Санкт-Петербурга, еще один человек госпитализирован с ножевым ранением, сообщает пресс-служба городского главка Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел в четверг, 11 октября.

«Между двумя группами мужчин на почве личных неприязненных отношений произошла массовая драка, в которой участвовало более десяти человек. В результате указанного конфликта двум потерпевшим были причинены ножевые ранения, один из них скончался на месте происшествия, а другой госпитализирован», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в главке не располагают данными, свидетельствующими об участии в драке несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – об убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По некоторым данным, погибший – 21-летний уроженец Дагестана; у него и его товарищей возник конфликт с приезжими из Таджикистана. Другой участник драки получил удар в спину и был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает «Фонтанка».

Причиной потасовки якобы стал разрыв отношений между киргизской девушкой и молодым человеком из Таджикистана. Мужчина настаивал на примирении; его возлюбленная решила обратиться к знакомым дагестанцам, чтобы те помогли избавиться от навязчивого ухажера.