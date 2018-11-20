Депутаты пожаловались на служебных водителей

Депутат Госдумы, кинорежиссер Владимир Бортко рассказал спикеру Вячеславу Володину о проблемах, которые возникают у него с водителями автопарка, обслуживающими парламентариев.

«Странная вещь: машина, которая пришла, которую я заказал еще вчера в девять часов, сказала: вы поедете не один, а с моим коллегой, сидящим в зале», – передает ТАСС выступление Бортко на пленарном заседании Госдумы.

Он сообщил, что подождал водителя, но опоздал на встречу. Также он отметил, что такое происходит не в первый раз.

«Четыре дня назад я заказывал машину, мне сказали: вы можете подождать час? Почему – пробки, что? Нет, у нас пересменка», – рассказал Бортко о другом случае.

А до этого, сообщил Бортко, шофер заявил, что только выезжает из Георгиевского переулка в девять часов.

Володин поручил управлению делами Госдумы проработать эти вопросы.

Ранее в Госдуме комментировали цены в столовой парламента.