«Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» сразились с «противником» в Средиземном море

На учении в Средиземном море фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» отразили удары условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

«Боевые посты расчетов противовоздушной обороны (ПВО) экипажей фрегатов Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели совместное учение с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника в Средиземном море», – цитирует Рулева РИА «Новости».

Он отметил, что расчеты боевых постов обнаружили цели, а расчеты ПВО ликвидировали авиацию условного противника.

В начале ноября фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» выдвинулся в Средиземное море.

«Адмирал Эссен» выходил в Средиземное море в марте и вернулся на базу в Севастополе в конце июня. В апреле этот корабль, а также фрегат «Адмирал Григорович» и сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый» отрабатывали ведение морского боя на учениях в данном регионе.