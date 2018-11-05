Фрегат «Адмирал Макаров» отправился в Средиземное море

ИЗ Севастополя в Средиземное море выдвинулся фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», там он будет выполнять задачи в составе сил ВМФ, сообщила пресс-служба ЧФ.

«В соответствии с планом боевой подготовки фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы. В соответствии с поставленной задачей экипаж корабля будет действовать в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море», – передает сообщение пресс-службы ЧФ ТАСС.

Перед выходов в Средиземное море экипаж фрегата «Адмирал Макаров» провел корабельные учения, отработав задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства, также выполнены учебные артиллерийские стрельбы, отработано поражение ракетным комплексом «Калибр-НК».

Это третий фрегат морской зоны проекта 11356. Передан флоту 27 декабря 2017 года. В Севастополь прибыл только в октябре 2018 года. До этого уже выполнял задачи в составе сил ВМФ в Средиземном море.