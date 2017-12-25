Фрегат «Адмирал Макаров» передан Минобороны

Третий фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров», построенный на судостроительном заводе в Калининграде, передан Минобороны России.

«25 декабря на ПСЗ «Янтарь» подписан приемопередаточный акт на фрегат «Адмирал Макаров». Акт подписали генеральный директор завода Эдуард Ефимов и председатель комиссии государственной приемки Минобороны РФ капитан 1-го ранга Алексей Потешкин. Тем самым утверждено, что третий корабль проекта 11356 передан заказчику», – цитирует ТАСС пресс-секретаря завода Сергея Михайлова.

Напомним, в сентябре фрегат «Адмирал Макаров» успешно участвовал в госиспытаниях.

«Адмирал Макаров» – сторожевой корабль проекта 11356. Его заложили на Прибалтийском заводе «Янтарь» 29 февраля 2012 года, а спустили на воду в сентябре 2015 года. Это третий корабль серии. Первые два уже переданы заказчику – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».