Черноморский флот начал отработку морского боя в Средиземноморье

Фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» и сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый» начали отработку ведения морского боя на учениях в Средиземном море.

Фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» и сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый» проводят «двусторонние учения в дальней оперативной зоне», в ходе которых экипажи «отрабатывают алгоритм ведения морского боя отрядом кораблей», передает ТАСС сообщение пресс-службы Черноморского флота (ЧФ).

Фрегаты в составе ударной группы условно атаковали сторожевые корабли, которые, в свою очередь, отработали действия по совместному отражению атаки условного противника.

Также личный состав боевых постов «отработал порядок действий при нанесении ракетных ударов по береговым целям».

Кроме того, экипажами проводятся «тренировки по борьбе за живучесть с оказанием помощи кораблю, получившему повреждения в ходе ведения боевых действий».

Корабли продолжат выполнять задачи по плану командования соединения ВМФ в дальней оперативной зоне после завершения учений.

Ранее сообщалось, что в Средиземное море вошли сторожевые корабли ВМФ России «Пытливый» и «Сметливый».