Воссоздан вероятный сценарий гибели подлодки «Сан-Хуан»

Аргентинские эксперты воссоздали предполагаемый сценарий гибели подлодки «Сан-Хуан»; субмарина могла тонуть в течение нескольких часов.

Портал Nacion со ссылкой на черновик доклада экспертов комиссии при минобороны Аргентины пишет, что, вероятно, первый пожар возник на борту в районе носовых электробатарей еще 14 ноября 2017 года, то есть за день до гибели субмарины, передает РИА «Новости».

Взрыв и пожар могло вызвать попадание воды в батареи через систему вентиляции.

После «Сан-Хуан» всплыл, экипаж, несмотря на непогоду и ночное время, провел ремонт. Затем подлодка снова опустилась под воду для следования на базу ВМС Мар-дель-Плата.

Отмечается, что об этом инциденте командование лодки сообщило на берег только утром 15 ноября, после чего субмарина продолжила движение в подводном положении.

Предположительно, после этого на борту либо возобновился частично потушенный пожар, либо начался новый, приведя к потере управления подлодкой, которая начала уходить на дно. Все это происходило на фоне психологической и физической усталости команды, несколько часов боровшейся с возгоранием в батарейном отсеке.

Субмарина могла быть раздавлена толщей воды после достижения критической глубины. Именно это эксперты называют причиной деформации корпуса.

Ранее были опубликованы первые фото затонувшей аргентинской подлодки, которую нашли в ноябре, через год после трагедии. В стране объявили трехдневный траур в память о 44 погибших на борту «Сан Хуан».