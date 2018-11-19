Опубликованы первые фото затонувшей аргентинской подлодки

Аргентинские ВМС обнародовали фотографии затонувшей год назад подлодки «Сан Хуан».

Снимки разместили в официальном Twitter Военно-морских сил страны.

«Также были идентифицированы другие части подводной лодки меньших размеров и форм, которые соответствуют носовой части и корме», – сообщается в посте, передает РИА «Новости».

Conferencia #AraSanJuan: Asimismo, se identificaron otras partes del submarino de menores dimensiones y formas, coincidentes con la seccion de proa, la popa y la vela. Para ver la conferencia ingresar a https://t.co/kqbfWHwN8p pic.twitter.com/p44WeQDK3z — Armada Argentina (@Armada_Arg) November 18, 2018

На фотографиях присутствуют разломанный корпус и винт субмарины.

Ранее глава минобороны Аргентины назвал безрассудными траты на подъем подводной лодки.

Напомним, подлодка, затонувшая в ноябре 2017 года, была найдена год спустя. В стране объявили трехдневный траур в память о 44 погибших на борту «Сан Хуан».