Глава минобороны Аргентины назвал безрассудством поднятие подлодки «Сан Хуан»

Министр обороны Аргентины Оскар Агуард назвал безрассудством поднятие за 4 млрд долларов затонувшей аргентинской подлодки «Сан Хуан».

«Если это будет действительно стоить 4 млрд долларов, это будет безрассудством. Это мое личное мнение, но потратить 4 млрд долларов в то время, как уровень бедности в Аргентине составляет 30%, безрассудно», – заявил глава оборонного ведомства сказал он в прямом эфире «Америка ТВ», передает ТАСС.

Также Агуард добавил, что на данный момент нет нужных технологий, чтобы поднять подводную лодку с глубины в 907 метров. «Наш приоритет сейчас – понять, что произошло», – пояснил министр.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на экспертов, что стоимость операции по подъему подводной лодки будет равна 3,5 млрд долларов.

Пропавшая в ноябре 2017 года субмарина «Сан Хуан», на борту которой находились 44 человека, была обнаружена 17 ноября 2018 года. В ВМС Аргентины заявляли, что причиной взрыва на исчезнувшей подлодке мог стать водород.