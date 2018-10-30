Стало известно о намерении США объявить Венесуэлу спонсором терроризма

США собираются внести Венесуэлу в список государств-спонсоров терроризма, заявили источники в американской администрации.

Washington Post пишет, что внесения Венесуэлы в список требуют республиканцы во главе с сенатором Марком Рубио. Венесуэлу обвиняют в связях с Хезболлой, «Революционными вооруженными силами Колумбии» и рядом других организаций.

Пресс-секретарь Госдепа Хезер Науэрт назвала возможность внесения Венесуэлы в список «гипотетическим вопросом», передает РИА «Новости».

Источники не подтвердили, что решение уже принято, но пояснили, что в последние дни Госдеп запрашивал реакцию на данный шаг у различных госструктур, передает ТАСС.

В американский список государств-спонсоров терроризма входят, в частности, Сирия, Иран, Судан, КНДР.

Напомним, президент США Дональд Трамп распорядился ввести санкции против Венесуэлы для блокировки операций с ее золотым запасом.