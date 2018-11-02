Путин рассказал о неисчерпаемой силе российского народа

Президент России Владимир Путин заявил, что сила российского народа неисчерпаема - это, по его словам, доказали различные исторические события, происходившие в драматическое для страны время.

«Мы в очередной раз встречаемся с вами накануне праздника Дня народного единства, и это о многом говорит. Это значит, что во все времена, даже еще до Минина и Пожарского, было ясно, а в эти драматические для нашей истории годы стало совершенно очевидным, что сила народная неисчерпаема», – сказал глава государства на форуме «Сообщество», передает РИА «Новости».

Путин заметил, что современное гражданское общество обладает «огромной внутренней созидательной силой» и вкупе с усилиями государства способно создать невероятные возможности для развития страны.

Ранее Владимир Путин, выступая на Всемирном русском народном соборе, объяснил к чему ведет русофобская политика Запада.