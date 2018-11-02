МИД вручил ноту послу Кипра

Посол Кипра в России Леонидас Маркидис получил ноту из-за нарушений прав россиян при пересечении границы страны, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

«Его (посла, прим. ВЗГЛЯД) внимание было привлечено к участившимся случаям нарушения прав российских граждан при пересечении ими границы Республики Кипр и вручена соответствующая нота», – говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Ранее российская туристка Ирина Широбокова рассказывала о том, как попала в кипрскую тюрьму из-за попытки проникнуть в северную часть острова.

Девушка пояснила, что ей высказывали угрозы и пытались запугать, кроме нее под стражей было несколько других граждан, задержанных по тому же поводу.