Россиянку арестовали на Кипре за попытку проехать в турецкую часть полуострова

Туристка Ирина Широбокова попала в тюрьму на Кипре после попытки проникнуть в северную часть острова, об этом девушка рассказала в соцсетях.

«Меня остановили на паспортном контроле и сказали, что не пустят на «оккупированную Турцией территорию». Я сказала, что это не законно, но в любом случае я могу остаться хотя бы в Южной части и снять себе жилье, что я имею право находиться в зоне Шенгена», – написала девушка в своем Facebook.

После этого ее задержали и пытались запугать, посадили в камеру в аэропорту, продолжила Широбокова.

«Они посадили меня в камеру, продолжали угрожать и орать, придумывать разные сценарии, что со мной делать. Потом перевели меня в камеру тюрьмы прямо в аэропорту, где было много людей, у которых были такие же или еще более глупые предлоги задержания. Некоторые из них сидели в этой тюрьме уже по 3-5 дней. Это женщины с детьми, много девушек, бабушка, которая ехала в гости к детям и внукам», – поделилась подробностями девушка.

Она отметила, что выйти ей удалось только после подписания некоего документа о возмещении денег на депортацию.

В Москве российские службы после допросов объяснили туристке, что все происходившее с ней – незаконно, отметила Широбокова.