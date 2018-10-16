В РПЦ обеспокоились душевным здоровьем Константинопольского архиепископа

«Относится к заявлению архиепископа Иова надо относиться как несуразным, неадекватным, и не имеющим никакого отношения к реальности словам отдельно взятого священнослужителя Константинопольского патриархата», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель патриарха Кирилла священник Александр Волков, комментируя прозвучавшие с Фанара угрозы.

«Хочется рассчитывать, что, поскольку архиепископ Иов (Гетча) не является официальным представителем Константинопольского патриархата, его мнения и суждения никак нельзя интерпретировать каким-то иным образом, чем его личным суждением. Это одно из мнений, одна из реплик», – подчеркнул пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси, отец Александр Волков.

Ранее в пятницу представитель Константинополя при Всемирном совете церквей архиепископ Иов (Гетча) заявил: РПЦ будет вынуждена отречься от своей автокефалии, если сомневается в праве Константинополя предоставлять ее, поскольку патриарший статус РПЦ выдан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией.

Кроме того, представитель Фанара заявил в интервью «Би-Би-Си Украина»: «Если такая ситуация (прекращение евхаристического общения РПЦ и Константинополя, – прим. ВЗГЛЯД) будет сохраняться в течение долгого времени, то конечно, Вселенский престол как первый престол вселенского православия будет вынужден принимать определенные меры... чтобы обеспечить единство Церкви». Митрополит Иов также подчеркнул: «С канонической точки зрения... сегодня на Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь на Украине де-факто является архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директивы Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования», – также заявил архиепископ Иов.

Священник Александр Волков отметил: «Понятно, что сейчас многие озлоблены, и такого рода озлобленность чувствуется в подобного рода репликах.

Надеемся, архиепископ Иов успокоится, придет в себя и поймет, что его заявления не имеют ничего общего ни с историей ни с реальностью

– и это мягко говоря, не улучшает и без того непростые отношения между нашими церквами».

Добавим, что ранее пресс-секретарь патриарха Московского написал на своей странице в Facebook: «Звучат очень тревожные заявление архиепископа Иова... Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий нашей Церкви».

В свою очередь, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев сказал газете ВЗГЛЯД:

«Представители Константинопольского патриархата могут объявлять что угодно, а Русская православная церковь может заявить: действующее духовенство Фанара не является преемниками того духовенства, которое давало автокефалию, а является предателями, еретиками, которых надо лишать сана и выгонять, и на их место ставить людей нормальных.

«Я думаю, дело идет к этому. Соберут Всеправославное совещание и решат вопрос с Константинополем раз и навсегда. Бывали случаи, когда патриархов низлагали как еретиков или как преступников или по совокупности действий», – полагает эксперт.

Силантьев считает, что соответствующие выводы сделают и другие православные церкви. Действия Фанара, по его мнению, это «шантаж независимой церковной организации со стороны другой независимой церковной организации, а умные люди на шантаж не поддаются, наказывают шантажистов, в том числе таким жестким способом».

По его мнению, у Фанара есть право лишать РПЦ автокефалии только с точки зрения самого Фанара. «Они могут трактовать каноническое право как хотят, мы так не считаем, - сказал Силантьев. – Это не разговор».

Религиовед уверен, что нынешняя Константинопольская патриархия не может считаться преемницей той Константинопольской патриархии, которая давала РПЦ автокефалию по объективным причинам. «Поведение предательское, - говорит он. – Пошли искажения православного вероучения, прямой шантаж, вымогательство денег».

Так что даже в случае принятия «решения об отмене автокефалии» никаких последствий для Русской церкви это не повлечет, считает эксперт. «Представьте, что Великобритания примет решение, что отказывается признавать независимость США и требует вернуть свои североамериканские колонии. Какая реакция будет? Понятно какая», - сказал Силантьев.

По его мнению, такое решение Константинопольского патриархата может ударить по самому Константинополю. «Попытка переписать вещи, которые много лет назад сложились, выглядит поводом, собственно, переписать еще более старые договоренности, в которых особая роль Константинополя прописана, - говорит он. – Если отменяют трехсотлетней давности документы, чего бы не отменить документы тысячелетней давности? Это можно сделать просто вопросом большинства. У кого больше православных? У РПЦ. Обычным большинством голосов решить этот вопрос. Нормальная ситуация».