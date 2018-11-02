Путин назвал срок восстановления купола Капитоля в Гаване за счет России

Президент России Владимир Путин назвал предположительные сроки по восстановлению золотого купола гаванского Капитолия.

«Планируется завершить реставрационные работы к празднованию 500-летия Гаваны в следующем году», – приводит РИА «Новости» заявление Путина по итогам российско-кубинских переговоров.

Ранее сообщалось, что Россия потратит на восстановление золотого покрытия купола Капитолия в Гаване 642 млн рублей. Средства планируется выделить из федерального бюджета.