Рогозин рассказал о вариантах выпуска ракеты «Союз-5»

Ракета «Союз-5» будет производиться в двух вариантах – пилотируемом и облегченном, коммерческом, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Работа по ракете «Союз-5» будет вестись в двух вариантах. С одной стороны, РКК «Энергия» создает ракету под новый пилотируемый корабль... Второй вариант этой ракеты более коммерческий и более облегченный, этим занимается S7», – цитирует Рогозина РИА «Новости».

По его словам, это будет ракета с меньшими допусками, более дешевая. Ее будут использовать и для запусков с «Морского старта».

Рогозин напомнил, что первый полет пилотируемой версии запланирован на 2022 год. На 2023 год – запуск нового корабля «Федерация».

Глава Роскосмоса также рассказал о работе над ракетой тяжелого класса «Ангара-А5М».

«Ангара-А5М» будет выводить не 25, а 27 тонн», – сказал он.

Отмечается, что версия повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В» с кислородно-водородным разгонным блоком сможет запускать 37,5 тонны груза.

В связи с этим, отметил Рогозин, необходимо изменить документацию для строительства стола для «Ангары» на космодроме Восточный.

«Мы хотим выйти на «Ангару-А5В» с водородной ступенью. Это более мощная нагрузка на бетон, то есть надо армировать [бетон стартовых сооружений] совершенно иным образом. Поэтому нам удалось нам найти сейчас решение, как в процессе уже строительства стола, к марту, будет готова рабочая документация, как стол укрепить», – сообщил он.

Первоначальный проект предполагает запуски обычной версии «Ангары-А5» грузоподъемностью 22 – 23 тонны.

Во вторник в Центре им. М.В. Хруничева сообщали, что изучают перспективы использования в составе нового носителя сверхтяжелого класса кислородно-водородной ступени ракеты «Ангара-А5В» повышенной грузоподъемности. А до этого – о планах создания к концу 2026 года первого летного образца «Ангары-А5В».