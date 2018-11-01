«Молодежка ОНФ» проведет праздничные мероприятия в День Народного единства

«Молодежка ОНФ» 4 ноября в честь Дня Народного единства проведет во всех субъектах страны викторины, мастер-классы, кулинарные баттлы и спортивные эстафеты.

К празднику «Молодежка ОНФ» приготовила целый ряд развлечений. Семьи смогут принять участие в спортивных эстафетах: бег в мешках, перетягивание канатов, эстафеты. Для всех желающих будут созданы семейные фотозоны со специальными декорациями, где можно будет сфотографироваться в разных образах. Здесь же пройдут мастер-классы «селфи» для людей пенсионного возраста, говорится в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Говоря о связи поколений мы часто ищем то, чем мы отличаемся друг от друга. … Мы много говорим о пропасти между поколениями, однако возникает резонный вопрос – а что старшее поколение знает о культуре нынешней молодежи? В одной из наших активностей 4 ноября мы предлагаем молодым людям обучить своих бабушек, пап и мам навыку 21 века, которым владеет сегодня практически каждый – «селфи» мастер-класс сможет провести каждый в специально созданных фотозонах. Мы хотим показать, что созидание, пусть такое шуточное – объединяет, порождает коммуникацию», – прокомментировал акцию руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

В ряде регионов ребята прямо на улице приготовят традиционные для своих субъектов блюда и предложат поучаствовать прохожих и рассказать о тех рецептах, которыми они пользуются сами. Завершатся мероприятия творческими флешмобами.

В Москве «Молодежка ОНФ» примет участие в акции «Россия – это мы». Участники проведут флешмоб, в рамках которого продемонстрируют культурное многообразие страны и поделятся интересными фактами о 85 субъектах России. В программе также запланирована дегустация национальных блюд, выступление творческих коллективов, аниматоров в народных костюмах.

«Праздник напоминает людям не только о важнейших исторических событиях, но и говорит гражданам многонациональной страны о важности сплочения. Только вместе можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия. Только созидая одной сплоченной командой, мы можем достигать больших результатов», – отметил Кастюкевич.

Ранее ВЦИОМ провел инициативный опрос в преддверии отмечаемого 4 ноября государственного праздника – Дня народного единства, в рамках которого россияне назвали объединяющие страну символы.