Россияне назвали объединяющие страну символы

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел инициативный опрос в преддверии отмечаемого 4 ноября государственного праздника – Дня народного единства.

Так, каждый пятый россиянин (20% опрошенных) считает, что символом, объединяющим страну, является Гимн России. Второе место по популярности занимает песня «День победы» (8%), третью – «Катюша» (7%), передает ТАСС.

Почти две трети (63%) россиян считают, что важнейшим событием в истории нашей страны был День победы (9 мая), 12% – возвращение Крыма в состав России, 8% – революция 1917 года, 5% – полет Юрия Гагарина, Отечественную война 1812 года и распад Советского Союза.

9% россиян сказали, что главным символом для них является народ, а 8% – любовь к родине и патриотизм.

11% опрошенных назвали основной книгой, объединяющей страну, «Войну и мир» Льва Толстого. Кроме того, среди литературных символов респонденты упомянули произведения Александра Пушкина (4%) и роман-эпопею Михаила Шолохова «Тихий Дон» (3%).

Литературными персонажами, которые наиболее ярко характеризуют образ российского человека, участники опроса назвали Илью Обломова (4%), Алексея Мересьева («Повесть о настоящем человеке»), Андрея Болконского («Война и мир»), сказочных героев Ивана-дурака и Илью Муромца, Павла Корчагина («Как закалялась сталь») – по 2% респондентов.

Комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром» 9% россиян считают фильмом, объединяющим страну. Участники опроса также отметили киноленты «Москва слезам не верит» (5%), «Бриллиантовая рука», «В бой идут одни старики», фильмы о войне. Упомянули и современный фильм – «Движение вверх» (спортивная драма 2017 года).

Главным праздничным блюдом участники опроса назвали салат «Оливье» (51%). Более четверти (28%) опрошенных полагают, что россиян кулинарно объединяет селедка под шубой и пельмени (25%), а также борщ (17%).

Инициативный всероссийский опрос проведен «ВЦИОМ-Спутник» 18 октября среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее россияне назвали восемь праздников, которые они отмечают; самые популярные – Новый год (96%) и День Победы (95%).