Россияне назвали объединяющие страну символы

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2 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 09:48  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Владимир Путин озвучил послание России миру

Владимир Путин уверен в том, что великие цивилизации сумеют сохранить свою самобытностьФото: edu.bmstu.ru
Выступление Владимира Путина на юбилейном заседании Всемирного русского народного собора касалось не только русского, но и как раз «всемирного» – то есть того, какие ценности Россия отстаивает в процессе построения нового миропорядка. По сути, речь идет об идеологии цивилизационного разнообразия, пришедшей на смену коммунистическим идеям, которые продвигала во всем мире наша страна. Подробности...
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Россию отучат от рэпа радикальным способом

Батл Гнойного (справа) и Оксимирона (слева) – одно из наиболее известных событий в мире русского рэпаФото: VSRAP/Youtube
Среди законодателей зашла речь о фактическом запрете целого культурного пласта – русского рэпа. К борьбе с ним уже подключили Генпрокуратуру, а основное обвинение – экстремизм в текстах. На фоне трагедии в Керчи оно кажется обоснованным, но выкорчевать весь рэп явно не удастся – да и нужно ли? Ведь мотивы у его врагов куда менее благородные, чем «спасение молодежи». Подробности...
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Могли ли саудовские «дипломаты-убийцы» добраться до Нью-Йорка

Сообщается, что Тала и Ротана Фареа незадолго до гибели просили убежища в СШАФото: NYPD
Вашингтон, как известно, весьма сдержанно отреагировал на убийство журналиста Хашогджи в Турции, но теперь заполучил и у себя дома похожий скандал. Гибель в США двух девушек – саудовских подданных – тоже напоминает жестокую казнь. В показаниях матери погибших также упоминаются люди из посольства королевства. Может быть, саудовские дипломаты работают ликвидаторами не только в Стамбуле, но и в Нью-Йорке? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Архангельский подрывник и люди со светлыми лицами

Екатерина Винокурова , журналист
За всеми вашими «он диссидент», «бедный мальчик» у меня читается ваше тайное желание, чтобы такое же случилось еще раз. Что, нет? Жалко бедных мальчиков? Так тогда и не одобряйте. Приведу даже запрещенный прием. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Знай и люби криминальную историю своей страны

Илья Переседов, блогер
Лента шокирована известием, что в Башкортостане три сотрудника МВД изнасиловали дочь генерала ОМОНа. Мол, ужас-ужас, никогда у нас такого не было. Хочу напомнить про резонансное убийство на станции метро «Ждановская». Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Революционный террор возможен и в эпоху айфона

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Человека избивают в милиции, и он думает, что видел ад. Другой человек не может купить дорогие лекарства больному ребенку и тоже думает, что видел ад. Нет. Не видел. Но настоящий ад всегда где-то рядом. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
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      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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          Россияне назвали объединяющие страну символы

             2 ноября 2018, 07:21
          Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/
          Global Look Press
          Текст: Ольга Никитина

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          Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел инициативный опрос в преддверии отмечаемого 4 ноября государственного праздника – Дня народного единства.

          Так, каждый пятый россиянин (20% опрошенных) считает, что символом, объединяющим страну, является Гимн России. Второе место по популярности занимает песня «День победы» (8%), третью – «Катюша» (7%), передает ТАСС.

          Почти две трети (63%) россиян считают, что важнейшим событием в истории нашей страны был День победы (9 мая), 12% – возвращение Крыма в состав России, 8% – революция 1917 года, 5% – полет Юрия Гагарина, Отечественную война 1812 года и распад Советского Союза.

          9% россиян сказали, что главным символом для них является народ, а 8% – любовь к родине и патриотизм.

          11% опрошенных назвали основной книгой, объединяющей страну, «Войну и мир» Льва Толстого. Кроме того, среди литературных символов респонденты упомянули произведения Александра Пушкина (4%) и роман-эпопею Михаила Шолохова «Тихий Дон» (3%).

          Литературными персонажами, которые наиболее ярко характеризуют образ российского человека, участники опроса назвали Илью Обломова (4%), Алексея Мересьева («Повесть о настоящем человеке»), Андрея Болконского («Война и мир»), сказочных героев Ивана-дурака и Илью Муромца, Павла Корчагина («Как закалялась сталь») – по 2% респондентов.

          Комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром» 9% россиян считают фильмом, объединяющим страну. Участники опроса также отметили киноленты «Москва слезам не верит» (5%), «Бриллиантовая рука», «В бой идут одни старики», фильмы о войне. Упомянули и современный фильм – «Движение вверх» (спортивная драма 2017 года).

          Главным праздничным блюдом участники опроса назвали салат «Оливье» (51%). Более четверти (28%) опрошенных полагают, что россиян кулинарно объединяет селедка под шубой и пельмени (25%), а также борщ (17%).

          Инициативный всероссийский опрос проведен «ВЦИОМ-Спутник» 18 октября среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

          Ранее россияне назвали восемь праздников, которые они отмечают; самые популярные – Новый год (96%) и День Победы (95%).


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