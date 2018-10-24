США назвали сроки введения санкций в связи с убийством Хашогджи

На сбор информации, необходимой Вашингтону для введения санкций против лиц, причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, потребуется несколько недель, заявил американский госсекретарь Майкл Помпео.

«Мы продолжаем выяснять обстоятельства произошедшего», – сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства на радиоканале KMOX. «Мы рассматриваем введение санкций в отношении установленных к настоящему времени лиц, которые причастны к убийству», – приводит его слова ТАСС.

Помпео охарактеризовал отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом как «глубокие и долгосрочные». При этом он назвал неприемлемым убийство Джамаля Хашогджи в генконсульстве в Турции.

Хашогджи, выступавший с критикой политики Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. В прокуратуре Стамбула заявили, что журналист был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено. Сообщалось, что перед смертью Хашогджи жестоко пытали.