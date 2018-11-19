Путин пообещал усиление геополитического положения Турции

Президент России Владимир Путин уверен, что газопровод «Турецкий поток» улучшит геополитическое положение Турции.

По одной из ниток потока российский газ будет поступать для турецкого рынка, по второй – в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

«И это, безусловно, делает из Турции такой серьезный европейский хаб и, без всяких сомнений, будет отражаться на геополитическом положении Турецкой Республики», – сказал Путин.

Также российский президент отметил, что «Турецкий поток» невозможно было бы построить без политической воли турецких властей, передает «Интерфакс». Путин поблагодарил всех участников проекта и в частности президента Турции Реджепа Эрдогана.

«Выражаю ему признательность за проявленную политическую волю и мужество. В условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются», – сказал президент России.