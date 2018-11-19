После гибели Клешко возбуждено дело о доведении до самоубийства

По факту смерти вице-спикера парламента Красноярского края Алексея Клешко возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства, сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета региона.

«Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства), поскольку для более тщательного установления всех обстоятельств в рамках уголовного дела можно провести гораздо больший объем следственных действий и экспертиз», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Ранее источник в экстренных службах Красноярского края сообщил о гибели Клешко.

Клешко было 48 лет. Известный в Красноярске тележурналист, лауреат ТЭФИ. С 2001 года был депутатом ЗС, входил во фракцию «Единая Россия».