Роснефть возобновит торговлю топливом на бирже из-за Крыма

Роснефть может вернуться на биржу по продаже моторного топлива 19 ноября; такое решение может быть принято из-за необходимости топливного обеспечения Крыма, сообщают источники.

Роснефть может вернуться к продаже топлива с биржи СПбМТСБ, об этом сообщили источники в правительстве и на рынке, передает «Коммерсант».

Это решение якобы было принято после консультаций с вице-премьером Дмитрием Козаком. Одной из причин для этого стали риски, связанные с топливным обеспечением Крыма.

Сообщается, что якобы глава Республики Сергей Аксенов написал вице-премьеру о том, что полуостров может оказаться без топлива к концу декабря, если ситуация не будет урегулирована.

Представитель Козака не стал комментировать эту тему, пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев сказал, что «не было никакого принципиального решения об уходе с биржи». При этом Леонтьев добавил, что у компании нет обязательств по продаже топлива на бирже.

Ранее сообщалось, что из-за заморозки цен на топливо крупные нефтекомпании минимизировали продажи топлива независимым АЗС, что привело к дефициту топлива в Восточной Сибири.

Газета ВЗГЛЯД разбирала сложившуюся на рынке ситуацию.