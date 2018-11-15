Независимые АЗС обвинили крупные нефтекомпании в дефиците топлива

Решение правительства о заморозке цен на топливо изменило торговую политику крупных нефтекомпании – они минимизировали продажи топлива независимым сетям АЗС, отменив системы скидок и перейдя на полную предоплату, направляя топливо на собственные заправки. В Восточной Сибири такой подход уже привел к нехватке дефицитного зимнего дизельного топлива.

Обязательства нефтекомпаний заморозить с 1 ноября цены частично изменило их торговую политику, чтобы сократить убытки и в ситуации неопределенности обеспечить топливом свои заправки, сообщили источники «Коммерсанта» на рынке и в правительстве.

Нефтекомпании в некоторых случаях отказались от скидок мелкооптовым покупателям, перешли на систему полной предоплаты и снизили отгрузки независимым АЗС.

Высвободившиеся объемы в основном направили на АЗС самих нефтекомпаний, а также частично продали на бирже или оставили на нефтебазах – в рамках выполнения требования правительства о росте поставок топлива на внутренний рынок на 3%.

В Центральной России этот переход не вызвал существенных проблем, но в Восточной Сибири, где много независимых АЗС, ситуация уже начала принимать характер локального дефицита нефтепродуктов.

По словам одного из источников, в Иркутске, Чите, Красноярске и Алтайском крае заявки независимых заправок на топливо выполнялись на минувшей неделе на 5–10%. Это связано с тем, что «Газпром-нефть» поставляла в регионы значительный объем топлива производства других компаний, но после заморозки цен в мелком опте такие трейдерские операции стали невыгодными.

Президент Союза владельцев АЗС Красноярского края Евгений Решетников заявил, что теперь политика «Газпром-нефти» направлена на «обеспечение собственных заправочных станций и прекращение отпуска опта другим участникам рынка».

В данный момент «только «Роснефть» поставляет свой продукт на региональный рынок». Отмечается, что ситуация с перебоями с топливом наблюдается на АЗС всю последнюю неделю.

Гендиректор АО «Красноярскнефтепродукт» Андрей Чернов заявил, что компания «Газпром-нефть» «по-прежнему заявляет о готовности к продаже топлива, но по факту ресурсы не дает, что еще больше создает напряжение, так как затрудняет возможность планирования поставок».

Из-за этого участники рынка пытаются купить товар у «Роснефти», у Ачинского НПЗ компании стоит очередь из 300 бензовозов.

«По двое суток водители ночуют в бензовозах, чтобы залить топливо. Самая проблемная позиция – дизтопливо, его отпуск существенно сокращен», – рассказал Решетников.

В «Газпромнефть – региональные продажи» заверили, что обеспечивают «равный доступ к ресурсу» для всех участников рынка: «Предприятие не сокращало объем поставок в Красноярский край».

Однако на Ачинском НПЗ подтвердили наличие очередей, связав их с повышенным спросом на зимнее дизтопливо и тем, что независимые участники рынка не сделали запасов заранее. «Некоторые недобросовестные участники пытаются играть на ценовой конъюнктуре, преследуя свои экономические интересы и ставя под удар конечного потребителя», – сообщила пресс-секретарь Ачинского НПЗ Ирина Солодухина.

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что отслеживают ситуацию с отгрузками на независимые АЗС. Так, на 15 ноября запланировано селекторное совещание с представителями регионов.

В Минэнерго ситуацию не прокомментировали. Представитель курирующего ТЭК вице-премьера Дмитрия Козака заверил, что в правительстве также следят за ситуацией, и сослался на сделанное 14 ноября заявление ФАС, что ситуация на рынке стабилизируется.

В целом же источники в отрасли настроены умеренно оптимистично, так как падение цен на нефть за последний месяц на 15 долларов, до 67 долларов за баррель, должно привести к снижению цен на топливо на бирже.

«При такой цене мы проскочим, к тому же спрос зимой ниже», – сказал источник в правительстве.

«Ситуация сложная, особенно в некоторых регионах, но с точки зрения обеспечения топливом она улучшается по сравнению с началом ноября», – считает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

В то же время он подчеркнул, что маржинальность АЗС по-прежнему очень низкая; независимые заправки не могут работать в убыток, а потому вынуждены повысить цены. Это приводит к оттоку потребителей на заправки нефтекомпаний.

Источники в независимой рознице выражают надежду на снижение биржевых цен на топливо, так как рентабельность экспорта резко упала. В то же время неясно, в какой степени снижение биржевых цен будет транслироваться в мелкооптовый сектор.

Однако эксперты отказываются делать прогнозы о динамике оптовой цены после 1 января, когда будут повышены акцизы, НДС, а также вступит в силу налоговый маневр и демпфирующий акциз.

Ранее глава Роснефти Игорь Сечин в интервью «Коммерсант FM» обвинил в росте цен на бензин независимые сети АЗС. По его словам, в ряде регионов «формируются монопольные структуры с устоявшейся схемой поставок, которые нацелены на увеличение стоимости».

Он заявил, что доля независимых сетей автозаправочных станций в России составляет 30%, остальное – вертикально интегрированные компании. Однако именно эти 30% и влияют на образование цен, «потому что их поддерживает Федеральная антимонопольная служба», отметил Сечин, добавив, что «мы сейчас с этим будем разбираться очень серьезно».