Глава Роскомнадзора объяснил пользу новых правил идентификации в мессенджерах

Новые правила идентификации в мессенджерах сохраняют тайну переписки пользователей, в ходе их исполнения запрашиваются только сведения, необходимые для идентификации, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Он подчеркнул, что мессенджеры предлагают пользователям мнимую анонимность, которая является не более чем маркетинговой уловкой. «Сейчас мессенджеры просят разрешение на доступ к вашей записной книжке. Открывая приложению доступ к контактам, вы разрешаете идентифицировать, кто из вашего списка контактов им пользуется. Таким образом, просто присутствуя в записной книжке чьего-то смартфона, вы уже идентифицированы администрацией мессенджера, хотите вы того или нет», – приводит его слова ТАСС.

При этом владелец мессенджера фактически не несет ответственности за безопасность личных данных пользователя, отметил он.

По его словам, правила идентификации станут шагом на пути изменения правоотношений сразу между несколькими сторонами, в том числе операторами связи, пользователями, владельцами сервисов обмена сообщениями, государством.

Ранее сообщалось, что в правительстве разработали новые правила идентификации пользователей мессенджеров, чтобы переписываться мог только владелец номера телефона. Многие блогеры негативно отреагировали на новые способы проверки пользователей мессенджеров, которые вступят в силу с 5 мая 2019 года по указу правительства.