Блогеры отреагировали на запрет анонимного использования мессенджеров

Пользователи Telegram отреагировали на новые правила идентификации пользователей мессенджеров.

Многие блогеры негативно отреагировали на новые способы проверки пользователей мессенджеров, которые вступят в силу с 5 мая 2019 года по указу правительства.

«Мой сотовый оператор станет разрешать или не разрешать мне пользоваться мессенджером? Как это вообще будет происходить? Я напишу заявление? Или как? А если я буду отличником боевой и политической подготовки, дадут пару лишних мессенджеров? А если звонилка и мессенджер внутри ФБ, то как? Или в Twitter есть мессенджер, то можно? А если офицеры госбезопасности России научили меня мессенджерам, где нет идентификации ни по мылу, ни по номеру? Просто знакомишь два смарта между собой, и они хреначат после этого в паре – такое можно хоть? Не все тут понятно. А иностранным сим можно? Или они должны получать разрешение в посольстве РФ в своей стране? А вот у меня в машине БМВ, как и у всех БМВ на этой планете, сим-карта vodafone для навигации – это можно?» – написал в своем Telegram-канале Расстрига главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.

«Дмитрий Анатольевич, у меня вопрос. Мой мобильный номер зарегистрирован на издательский дом «Комсомольская правда». Подозреваю, что практика регистрации номеров на компанию не уникальна. И таких «безликих» номеров по стране тысячи и тысячи. Нам всем теперь придется расстаться с мессенджерами?» – уточнил военкор КП Александр Коц на канале Kotsnews.

Блогер Максим Кононенко считает, что операторы сотовой связи продавили это решение правительства, поскольку теряют деньги из-за мессенджеров:

«Да операторы сами и продавили необходимость этой вот регистрации, потому что она для мессенджеров будет платная. Операторы из-за мессенджеров теряют деньги, которые раньше получали за СМС, и они уже много лет пытаются мессенджеры эти поставить на карман, вот и поставили наконец», – написал Кононенко в своем Telegram-канале kononenkome.

Ранее СМИ сообщали, что в правительстве разработали новые правила идентификации пользователей мессенджеров, чтобы переписываться мог только владелец номера телефона.